14 Şubat'ta Nikah Salonuna Hücum Ettiler

Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Ataşehirli çiftlerin nikahını kıydı.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Ataşehirli çiftlerin nikahını kıydı.



Anıl Coşkun ve Merve Yavuz çiftinin nikahını kıyan İlhami Yılmaz, çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, nikah cüzdanını geline teslim etti ve genç çifti tebrik etti.



Taner Üstün ve Tuğba Duran çiftinin nikahını kıyan Hüseyin Hışman da çiftlere; iyi ve kötü günde birbirinden hiç ayrılmadan, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar diledi.



Bu yıl 14 Şubat'ta Ataşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda Ataşehirli 20 çiftin nikahları kıyıldı. Evliliklerine ilk adım atmak için Ataşehir Belediyesi Nikah Salonu'nu seçen çiftler her yıl artarken geçen yıl toplam 3.014 nikah kıyılmıştı.



14 Şubat'ta evlenen çiftlere sürpriz olarak nikah esnasında keman çalınırken, Ataşehir Belediyesi'nin hediye ev eşyaları da sunuldu. - İSTANBUL

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