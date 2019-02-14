14 Şubat'ta Tanıştılar, 14 Şubat'ta Evlendiler
22 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz yıl 14 Şubat'ta tanışan Fatma ve Davut çifti bu yıl 14 Şubat'ta evlilik için imza attı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde geçtiğimiz yıl 14 Şubat
'ta tanışan Fatma ve Davut çifti bu yıl 14 Şubat'ta evlilik için imza attı.
İnegöl'de mobilyacılık yapan Davut Şahin
ile bir firmada muhasebeci olan Fatma Şenol
geçen yıl 14 Şubat'ta tanıştılar. Aradan geçen sürede nişanlanan genç çiftler, 14 Şubat'ta başlayan ilişkilerini yine bir 14 Şubat günü evlilikle devam ettirdi. 14 Şubat tarihini özellikle isteyen çift nikah masasına oturdu.
İHA muhabirine konuşan Fatma Şenol, "14 Şubat bizim için özel bir gün. İlk nikah başvurusunu biz yaptık. Bu özel günde evlendiğim için çok mutluyum. Biz aslında 14 Şubat günü tanışmıştık" dedi.
Damat Davut Şenol ise "Ben özellikle bu tarihi seçtim. Eşimi ikna etmek için uzun çaba harcadım ve sonunda kendisini ikna ettim 14 Şubat tarihinde evlendik. Artık benim için özel bir gün olacak" diye konuştu. Genç
çift nikahlarını kıydıktan sonra nikah salonundan ayrıldılar.
Öte yandan İnegöl'de 14 Şubat Sevgililer Günü
'nde dünya evine girmek isteyen 16 çiftin nikahını kıydı. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:14 Kaynak: İHA
Pazarlama Sorumlusu, Patronunun Odasında İntihar Etti
Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursalılar da Tanzim Satış İstiyor
Ünlü İsimlerin Sevgililer Günü Paylaşımı Sosyal Medyaya Damga Vurdu
Son Dakika! Kartal'da Çöken Bina ile İlgili 2 Kişi Tutuklandı