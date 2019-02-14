Son Dakika Haberleri: 14 Şubat'ta Tanıştılar, 14 Şubat'ta Evlendiler

14 Şubat'ta Tanıştılar, 14 Şubat'ta Evlendiler

22 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz yıl 14 Şubat'ta tanışan Fatma ve Davut çifti bu yıl 14 Şubat'ta evlilik için imza attı.

14 Şubat'ta Tanıştılar, 14 Şubat'ta Evlendiler, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz yıl 14 Şubat'ta tanışan Fatma ve Davut çifti bu yıl 14 Şubat'ta evlilik için imza attı.

İnegöl'de mobilyacılık yapan Davut Şahin ile bir firmada muhasebeci olan Fatma Şenol geçen yıl 14 Şubat'ta tanıştılar. Aradan geçen sürede nişanlanan genç çiftler, 14 Şubat'ta başlayan ilişkilerini yine bir 14 Şubat günü evlilikle devam ettirdi. 14 Şubat tarihini özellikle isteyen çift nikah masasına oturdu.

İHA muhabirine konuşan Fatma Şenol, "14 Şubat bizim için özel bir gün. İlk nikah başvurusunu biz yaptık. Bu özel günde evlendiğim için çok mutluyum. Biz aslında 14 Şubat günü tanışmıştık" dedi.

Damat Davut Şenol ise "Ben özellikle bu tarihi seçtim. Eşimi ikna etmek için uzun çaba harcadım ve sonunda kendisini ikna ettim 14 Şubat tarihinde evlendik. Artık benim için özel bir gün olacak" diye konuştu.

Genç çift nikahlarını kıydıktan sonra nikah salonundan ayrıldılar.

Öte yandan İnegöl'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girmek isteyen 16 çiftin nikahını kıydı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:14 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 14 Şubat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazarlama Sorumlusu, Patronunun Odasında İntihar Etti Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursalılar da Tanzim Satış İstiyor

Ünlü İsimlerin Sevgililer Günü Paylaşımı Sosyal Medyaya Damga Vurdu Son Dakika! Kartal'da Çöken Bina ile İlgili 2 Kişi Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 17:36:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14 Şubat'ta Tanıştılar, 14 Şubat'ta Evlendiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]