14 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
47 dakika önce
MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 suçtan aranan şahıs polis ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.
MUĞLA (İHA) – Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde 14 suçtan aranan şahıs polis ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bodrum'da son 2 yıl içerisinde evlerden hırsızlık ve konut dokunulmazlığı ihlali ile ilgili aranan O.E. isimli şahıs, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda Torba Kavşağı civarında yakalandı. Yaşanan kovalamacanın ardından bir aracın içerisinde yakalanan şahsın, bir süredir polis ekiplerince takip edildiği öğrenildi. Üzerinden sahte kimlik çıkan O.E. isimli şahsın, 14 ayrı olayla ilgili Ulusal Yargı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:39 Kaynak: İHA
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