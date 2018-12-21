Son Dakika Haberleri: 14 Telefon Bayisinden 700 Bin TL'lik Vurgun Yapan 5 Kişi Tutuklandı

14 Telefon Bayisinden 700 Bin TL'lik Vurgun Yapan 5 Kişi Tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da girdikleri 14 telefon bayisinden yaklaşık 700 bin TL'lik elektronik cihaz çalan 5 şüpheli tutuklandı.

14 Telefon Bayisinden 700 Bin TL'lik Vurgun Yapan 5 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Kocaeli, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da girdikleri 14 telefon bayisinden yaklaşık 700 bin TL'lik elektronik cihaz çalan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, son 2 ay içerisinde Bursa, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli'de cep telefonu bayisinde gerçekleşen hırsızlık olayları sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde girdikleri telefon bayilerini yaklaşık 45 saniyede soyan çetenin hırsızlık için geldikleri aracın plakasını değiştirerek kayıplara karıştığı belirlendi. Ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar devam ederken, aynı çete Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir GSM bayisinin camını kaldırım taşı ve tekmeleriyle parçalayarak içeri girdiler. 1 kişinin dışarıda gözcülük yaptığı olayda içeri giren 4 kişi ise stantlarda duran telefon ve tabletleri hızla kopararak ellerindeki çuvala doldurdular. Tezgahlarda bulunan tüm telefon ve tabletleri alan hırsızlar 1.5 dakikada yaklaşık 80 bin TL değerinde ürün çalarak dışarı çıktı. Geldikleri araca binen 5 kişi, hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

Yaşanan son olay sonrasında gerçekleşen hırsızlık olayının aynı çete tarafından gerçekleştirildiği ihbarı üzerinde duran polis ekipleri, yapılan incelemeler neticesinde şahısların kimliklerini tespit etti. İstanbul'dan geldikleri aracın orijinal plakasını sahte plaka ile değiştiren A.O. (18), O.O. (20), F.A. (19), T.K. (13) ve B.O. (17) takibe alındı. Karamürsel ilçesinde olduğu belirlenen zanlılar, hırsızlık için kullandıkları araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların emniyette verdiği ifadelerinde ise izledikleri "Le Casa de Papel" dizisinden esinlenerek aynı tip maske taktıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından toplam 700 bin TL'lik vurgun yaptıkları belirlenen şahıslardan yaşı 18'den küçük olan T.K. ve B.O. Çocuk Şube Müdürlüğünden, A.A., F.A., A.O. ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahısların 5'inin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:41 Kaynak: İHA

İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa
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