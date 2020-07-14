14 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

14 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı

14 Temmuz 2020 Salı günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Nitro Rush 00:20 Golden Slumber 02:10 Nitro Rush 02:35 Kanatsız Kuşlar 04:00 Bir Zamanlar Çukurova 05:20 Bir Zamanlar Çukurova 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 15:30 Bir Zamanlar Çukurova 18:40 ATV Haber 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Gençliğim Eyvah 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 22:30 15 Temmuz Destanı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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