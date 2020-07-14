14 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

14 Temmuz 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 01:30 Maç Saati 01:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 02:00 Süper Lig Maç Özetleri 02:45 Süper Lig Maç Sonu 03:15 Süper Lig Maç Sonu 04:00 beIN Manşet 05:15 Maç Saati 05:30 Maç Saati Süper Lig 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 06:30 Maç Saati 06:45 Maç Saati Süper Lig 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:30 Maç Saati 08:15 Maç Saati Süper Lig 08:15 Maç Saati 09:15 Maç Saati 10:00 Süper Lig Maç Sonu 10:45 Z Raporu 12:00 Maç Saati 12:15 Maç Saati Süper Lig 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:00 Maç Saati Süper Lig 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:45 Süper Lig Maç Özetleri 15:30 Süper Lig Maç Sonu 15:30 Maç Saati 15:45 My Story Paolo Maldını 16:00 beIN Manşet 17:00 Süper Lig Maç Önü 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 18:00 beIN Manşet 18:30 Kasımpaşa - Ç. Rizespor 19:00 Futbolun Şehirleri 19:45 Süper Lig Haftanın Golleri 20:00 beIN Manşet 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 20:30 Süper Lig Maç Önü 21:00 Y. Denizlispor - Trabzonspor 21:00 Taraftar 22:00 beIN Teknik 22:00 Maç Saati 23:00 Süper Lig Maç Sonu 23:00 beIN Wellness 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

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