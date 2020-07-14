14 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

14 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı

14 Temmuz 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı STAR YAYIN AKIŞI 00:00 Bir Demet Tiyatro 01:45 Paramparça 01:45 Aramızda Kalsın 02:00 Dolunay 04:00 Türk Müziği 04:00 Dolunay 04:30 Kara Sevda 05:00 Kara Sevda 07:00 İki Aile 10:00 Dolunay 13:30 Paramparça 13:30 Aramızda Kalsın 16:00 Kara Sevda 18:30 Star Haber 20:00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu 20:00 Zehir Hafiye 21:45 Zehir Hafiye 22:45 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu 23:30 Çember: Acı İntikam

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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