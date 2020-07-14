14 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
14 Temmuz 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:25 Leyla ile Mecnun
00:30 Kalk Gidelim
02:20 52 Hafta
02:45 Yedi Numara
03:05 Bir Yusuf Masalı
04:10 Elimi Bırakma
04:35 Diriliş Ertuğrul
06:35 Ferhunde Hanım ve Kızları
06:40 Sağlıklı Mutfak
07:00 Sağlıklı Mutfak
07:45 Osmanlı Tokadı
08:00 Osmanlı Tokadı
10:15 Tozkoparan
11:50 Ferhunde Hanım ve Kızları
13:00 Elimi Bırakma
16:10 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yedi Numara
20:00 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış
21:45 Dağ 2
21:55 Yeşil Deniz
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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