14 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı

14 Temmuz 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı TRT1 YAYIN AKIŞI 00:25 Leyla ile Mecnun 00:30 Kalk Gidelim 02:20 52 Hafta 02:45 Yedi Numara 03:05 Bir Yusuf Masalı 04:10 Elimi Bırakma 04:35 Diriliş Ertuğrul 06:35 Ferhunde Hanım ve Kızları 06:40 Sağlıklı Mutfak 07:00 Sağlıklı Mutfak 07:45 Osmanlı Tokadı 08:00 Osmanlı Tokadı 10:15 Tozkoparan 11:50 Ferhunde Hanım ve Kızları 13:00 Elimi Bırakma 16:10 Kalk Gidelim 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Yedi Numara 20:00 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış 21:45 Dağ 2 21:55 Yeşil Deniz

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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