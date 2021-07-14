Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 İçimdeki Hazine
02:35 Yıldızların Yolu
03:30 Gönül Dağı
06:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
07:25 Kalk Gidelim
11:05 Tozkoparan
12:35 Gönül Dağı
16:10 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Mahrem
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika