14 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

PFDK ve TAHKİM KURULU

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Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oldu

Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı

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