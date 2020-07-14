14 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi
BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar günü izinli geçirecek, yarın derbi maçın hazırlıklarına başlayacak.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek, yarın derbi maçın hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş
maçı hazırlıklarının startını verecek.
GALATASARAY
Göztepe karşılaşmasının ilk çalışması yapılacak.
PFDK ve TAHKİM KURULU
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:29 Kaynak: DHA
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