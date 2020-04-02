14 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

14 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/ YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:45 Kaynak: İHA
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