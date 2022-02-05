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14 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: inlerinde vurmaya devam ediyoruz - Son Dakika

14 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: inlerinde vurmaya devam ediyoruz

05.02.2022 12:43

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini A. açıkladı. Duyuruda "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz" sözlerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde teröristlerin inlerinde vurulmaya devam edildiğini duyurdu. Açıklamada, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/ YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

"İNLERİNDE VURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Metinde şu ifadeler yer aldı: "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

İnlerinde vurmaya devam ediyoruz! 14 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 14 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: inlerinde vurmaya devam ediyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: inlerinde vurmaya devam ediyoruz - Son Dakika
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