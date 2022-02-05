14 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: inlerinde vurmaya devam ediyoruz - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde teröristlerin inlerinde vurulmaya devam edildiğini duyurdu. Açıklamada, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/ YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

"İNLERİNDE VURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Metinde şu ifadeler yer aldı: "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.