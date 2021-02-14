"14. Travel Turkey İzmir Fuarı", 25-27 Şubat'ta dijital platformda düzenlenecek - Son Dakika

"14. Travel Turkey İzmir Fuarı", 25-27 Şubat'ta dijital platformda düzenlenecek

14.02.2021 19:13

"14. Travel Turkey İzmir Fuarı", Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 25-27 Şubat'ta "ttidigital.izfas.com.tr" adresindeki dijital platformda gerçekleştirilecek.

"14. Travel Turkey İzmir Fuarı", Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 25-27 Şubat'ta "ttidigital.izfas.com.tr" adresindeki dijital platformda gerçekleştirilecek.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, TÜROFED, İzmir Vakfı desteği, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık A.Ş. iş birliği ile düzenlenen fuar, bu yıl ilk kez ziyaretçilerini dijital platformda ağırlayacak.

Fuarın bu yılki teması Antalya'daki "Patara Antik Kenti" olarak belirlendi. Fuar kapsamında ödüllü fotoğraf yarışması ve " Likya'nın Dünyaya Açılan Kapısı Patara Antik Kenti" başlıklı webinar gerçekleştirilecek.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Turizm, Turkey, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi '14. Travel Turkey İzmir Fuarı', 25-27 Şubat'ta dijital platformda düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi


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