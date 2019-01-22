14'ü Muvazzaf 20 Zanlı Adliyeye Getirildi
1 saat önce
Bursa merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) asker yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 14'ü muvazzaf 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bursa
merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) asker yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 14'ü muvazzaf 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) içine yerleştirilmiş FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin Bursa, Kayseri
, Erzurum
, Bingöl
, Hatay
, Tekirdağ
, Van
, Batman
, Çorum
, Yalova
, Trabzon
, İstanbul
, Ankara
, Şırnak
, Kocaeli
, Isparta
, Hakkari
ve Bartın
'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı evli bir çiftin de olduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "mahrem yapı iletişim sistemi" olan büfe telefonlarından mahrem imamlarca ardışık/periyodik arandıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması amacıyla 18 ilde operasyon başlatılmıştı. Polis
ekipleri, 14'ü muvazzaf 20 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:35 Kaynak: AA
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