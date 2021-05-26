14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri Yarışması'nda Aydın'a gümüş madalya - Son Dakika

14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri Yarışması'nda Aydın'a gümüş madalya

26.05.2021 10:28
14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri Yarışması'nda Aydın'a gümüş madalya, System.String[]

Zeytindostu Derneği'nin 14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri yarışmasına 'Março' adıyla markalaştırdığı natürel zeytinyağı ile katılan anne-oğul gümüş madalya sahibi oldu.

Zeytindostu Derneği'nin 14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri yarışmasına 'Março' adıyla markalaştırdığı natürel zeytinyağı ile katılan anne-oğul gümüş madalya sahibi oldu.

Zeytindostu Derneği tarafından düzenlenen 14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri, online törenle açıklandı. Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Balatçık Mahallesi'ndeki 40 dönümlük arazide zeytincilikle ilgilenen Gıda Mühendisi İnci Özer ve Mimarlık Eğitimi alan oğlu Egemen Yıldırım ile birlikte "Março" adıyla markalaştırdıkları natürel zeytinyağı ile gümüş madalya almaya hak kazandı.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Balatçık mahallesinde 40 dönümlük arazide Aydın Memecik cinsi zeytin ağaçlarının bulunduğunu ve biyoçeşitliliği dikkate alarak çevre dostu tarım yaptıklarını ifade eden Gıda Mühendisi İnci Özer" Aydın Ticaret Borsası tarafından tescili gerçekleştirilen ve arazimizde bulunan Aydın Memecik Zeytini coğrafi işaret logosunu kullanmak için Aydın Ticaret Borsası'na müracaatta bulunduk. Müracaatımızın ardından yapılan detaylı analizler sonrasında da coğrafi işaret logosunu kullanmaya hak kazandık. "Março" adıyla yola çıktığımız zeytinyağı serüveninde henüz yolun başında olmamıza rağmen markalaşma adına önemli adımlar attık ve Zeytindostu Derneği tarafından düzenlenen 14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri yarışmasına katılarak Março Zeytinyağı markamız ile gümüş madalya kazandık. Kazandığımız bu ödül bize hem motivasyon kaynağı oldu hem de doğru yolda ilerlediğimizi bir kez daha gösterdi "dedi. Amaçlarının ilerleyen zamanlarda Março Zeytinyağı markası ile uluslararası yarışmalara katılmak olduğunu ifade eden Özer, tadımcılardan ve tüketicilerden aldıkları olumlu geri dönüşlerin kendilerini daha cesaretlendirdiğini ve heyecanlandırdığını dile getirdi.

Yıllık zeytinyağı kapasitesinin şuan için 5-10 ton civarında olduğunu ifade eden Özer, sıkım için, Balatçık Köyü'nde yer alan üretici kooperatifinin tesislerini kullandıklarını dile getirerek markalaşma sürecinde kaliteli yağ üretebilmesi noktasında destek olan kooperatif başkanına ve çalışanlarına, yapılan analizler sonucunda coğrafi işaret logosunu kullanılmasını onaylayan Aydın Ticaret Borsası'na teşekkürlerini iletti.

Zeytindostu Derneği tarafından düzenlenen 14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri yarışmasında 'Março' adıyla markalaştırdığı zeytinyağı ile gümüş madalya alan Gıda Mühendisi İnci Özer ve oğlu Egemen Yıldırım'ı tebrik eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur," Yerel markalarımızın çoğalması, ülkemizde ve dünyada bilinmesi adına düzenlenen yarışmalara katılım sağlaması oldukça önem arz etmektedir. Bu noktada Março Zeytinyağı markası ile gümüş madalya almaya hak kazanan Gıda Mühendisi İnci Özer ve oğlu Egemen Yıldırım'ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum "dedi. - AYDIN

14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri Yarışması'nda Aydın'a gümüş madalya
14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri Yarışması'nda Aydın'a gümüş madalya
14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri Yarışması'nda Aydın'a gümüş madalya
14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri Yarışması'nda Aydın'a gümüş madalya

Gümüş Madalya, Zeytinyağı, İnci Özer, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri Yarışması'nda Aydın'a gümüş madalya - Son Dakika Ekonomi


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