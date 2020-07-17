14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri - Son Dakika

14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilecek 14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, on-line olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilecek 14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, on-line olarak gerçekleştirilecek.

Hayata gözlerini yuman Seyfi Dursunoğlu, "Huysuz Virjin" lakabının nereden geldiğini böyle anlatmıştı
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Sakatlığı geçen Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında oynayabilecek

TBF'den yapılan açıklamada, seminerin 24-26 Temmuz tarihlerinde TBF Akademi platformu üzerinden çevrim içi olarak canlı düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu şartların göz önünde bulundurulduğu ve antrenörlerin sağlığını riske etmemek amacıyla seminerin internet üzerinden canlı yayınla gerçekleştirileceği aktarıldı. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayınlanacak seminerin katılım ücretinin salgın dönemine özel olarak 550 lira yerine 100 lira olarak belirlendiği ifade edildi.

Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği ve Türkiye Basketbol Antrenörler Derneğinin iş birlikleriyle düzenlenecek seminerin açılış konuşmasını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yapacağı kaydedildi.

FIBA onaylı 14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin kayıtlarının önce e-Devlet sistemi, ardından TBF Akademi platformu üzerinden 23 Temmuz saat 18.00'e kadar gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

Seminere başvuru sürecinin tüm detaylarının anlatıldığı rehbere TBF'nin internet sitesinde yer alan link üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:11 Kaynak: AA

Son Dakika Spor 14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

22:12 Hayata gözlerini yuman Seyfi Dursunoğlu, "Huysuz Virjin" lakabının nereden geldiğini böyle anlatmıştı 21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:31 Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:43 Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Hayata gözlerini yuman Seyfi Dursunoğlu, "Huysuz Virjin" lakabının nereden geldiğini böyle anlatmıştı
22:12
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
20:31
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 22:36:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]