Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri başladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TBF Akademi platformu üzerinden çevrim içi gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yaptı.

Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği (WABC) ve Türkiye Basketbol Antrenörler Derneğinin (TÜBAD) iş birliğinde düzenlenen semineri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlediklerini belirten Türkoğlu, "Katılımcı sayısı bizi çok mutlu ediyor. Yapmış olduğumuz işlerin insanlar tarafından takdir edilmesi ve sahiplenilmesi bizi gururlandırıyor. FIBA ve WABC gibi kurumlarla kurduğumuz iyi ilişkiler de böyle işler çıkartmamızı kolaylaştırıyor. Bizler için bu denli önemli organizasyonları engel ve imkansızlık tanımadan düzenlemeye devam ediyoruz. Seminerimizin, hem yurt içinden hem de yurt dışından katılan, çok güçlü bir konuşmacı kadrosu var. Her katılımcıya çok önemli değerler katacağımıza inancımız tam. Umarım herkes keyifli bir seminer geçirir." ifadelerini kullandı.

FIBA onaylı seminerin ilk bölümünde TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz ve TBF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu konuşma yapacak. Daha sonra TBF Sağlık Kurulu üyeleri Prof. Dr. Alper Kaya ile Dr. Kerem Ülkü "Kovid-19 Spora Dönüş Planlaması" başlıklı konuşmalarını gerçekleştirecek.

İkinci bölümde ise A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Doğuş Balbay, Uzman Psikolog Simru Kavak ve TBF Eğitim Kurulu Üyesi Ekrem Memnun "An'a Odaklanma, Stres ile Başa Çıkma ve Maça Mental Hazırlık" başlıklı konularda katılımcılarla deneyimlerini paylaşacak.

Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayınlanan seminer, 26 Temmuz'da son bulacak.