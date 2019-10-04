Son Dakika Haberleri: 14. Uluslararası “ISK-SODEX” fuarı başladı
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14. Uluslararası “ISK-SODEX” fuarı başladı

14 dakika önce

Klima sistemleri, havalandırma, yalıtım elemanları, tesisat ekipmanları ile ısıtma ve soğutma sistemlerini kapsayan 14. Uluslararası "ISK-SODEX" fuarı İstanbul'da başladı.

14. Uluslararası “ISK-SODEX” fuarı başladı, System.String[]

Klima sistemleri, havalandırma, yalıtım elemanları, tesisat ekipmanları ile ısıtma ve soğutma sistemlerini kapsayan 14. Uluslararası "ISK-SODEX" fuarı İstanbul'da başladı.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:11 
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