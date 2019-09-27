Son Dakika Haberleri: 14. Uluslararası Marmaris Müzik Festivali başladı
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14. Uluslararası Marmaris Müzik Festivali başladı

1 saat önce

Muğla'da, Marmaris Filarmoni Derneği tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Marmaris Müzik Festivali" başladı.

14. Uluslararası Marmaris Müzik Festivali başladı, System.String[]

Muğla'da, Marmaris Filarmoni Derneği tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Marmaris Müzik Festivali" başladı.

Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin ilk konserini, Marmaris Oda Orkestrası verdi. Şef Doç. Dr. Deniz Sever yönetimindeki orkestra, izleyenlerden beğeni aldı.

Konserde, solistler Lal Karaalioğlu, Sezai Kocabıyık ve Pelin Altınöz Güven orkestraya eşlik etti. Orkestra Johann Pachelbel, Tomaso Albinoni, Fredaric Chopin ve Oktay Çetin'in eserlerini müzikseverlerle buluşturdu.

Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı Ahmet Altınöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Marmaris Belediyesi ve sponsorların desteğiyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris'in adını sanatla duyurmayı amaçladıklarını söyledi.

Festivali düzenlemekten duyduğu mutluluğu ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:

"20 gün boyunca klasik müzik konserleri, Akdeniz Üniversitesinden akademik orkestranın konserleri olacak. Avrupa'daki 7 ülkeden, 150 grup ve 400 sanatçıyı ağırlayacağız. Halk dansları, salon dansları ve günümüz müziklerinden sunumlar yapacaklar. Marmaris'e renk getireceğiz. 40'ı ülkemizden toplam 440 sanatçı ve müzisyen sahne alacak."

Festival 14 Ekim'de sona erecek.

Müzik Festivali, Marmaris, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:22 Kaynak: AA
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