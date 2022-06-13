14. Uluslararası MEB Robot Yarışması başladı - Son Dakika
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14. Uluslararası MEB Robot Yarışması başladı

13.06.2022 15:25
14. Uluslararası MEB Robot Yarışması başladı

14. Uluslararası MEB Robot Yarışması başladıŞANLIURFA Şanlıurfa'da dört gün sürecek 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması Göbeklitepe teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganıyla başladı.

14. Uluslararası MEB Robot Yarışması başladı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da dört gün sürecek 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması Göbeklitepe teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Vakfı (TEKNOFEST), Türk İşbirliği Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı ve ACROME iş birliğinde düzenlenen yarışma, GAP Arena Spor Salonunda başladı. Göbeklitepe teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganıyla başlayan yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Azerbaycan, Mısır, Tunus, Katar, Pakistan, Afganistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi 8 ülkeden finale kalan 5 bin 425 öğrenci ve öğretmen, 2 bin 453 robot projesiyle katıldı. Şanlıurfa Valiliği ev sahipliğinde başlayan robot yarışmasında, temalı, mini sumo, çizgi izleyen, serbest proje, hızlı çizgi izleyen, insansız hava aracı, endüstriyel robotik kol, tasarla - çalıştır, yumurta toplama, tozkoparan robot, çizgi izleyen (temel seviye) ve labirent ustası gibi 12 farklı kategoride robotlar yarışacak.

Törenin açılışına video konferans yöntemiyle katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Samsun'daki programları nedeniyle yarışmaya katılmadığını ama gönlünün peygamberler şehri Şanlıurfa'da olduğunu belirtti. Korona virüs salgını nedeniyle iki yıldır yarışmayı düzenleyemediklerini aktaran Özer, 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nı düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi. Özer, "Korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır gerçekleştiremediğimiz Robot Yarışması'nı bugün Şanlıurfa'da geniş katılımlı bir şekilde düzenliyoruz. Sadece Türkiye'den değil Bosna Hersek, Azerbaycan, Mısır, Tunus, Katar, Pakistan, Afganistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi farklı ülkelerden 100'e yakın öğretmen ve öğrencimizi Şanlıurfa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yarışmanın Şanlıurfa ev sahipliğinde düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını aktaran Vali Salih Ayhan, "Sevgili gençler, sizler Urfa'ya güzellikler katacaksınız, Urfa'ya heyecan vereceksiniz, Türkiye'nin dört bir yanında gelen evlatlarımız Urfa'da güzel günler yaşayacak. İnşallah Şanlıurfalılar olarak sizlere güzel bir ev sahipliği yaparız. Buradan gidince de güzel anılar, güzel hikayeleriniz inşallah olur" diye konuştu.

Yarışmaya katılan öğrenciler, robotlarının hünerleriyle birinciliği hedeflediklerini söyledi.

14. Uluslararası MEB Robot Yarışması, Şanlıurfa' GAP Arena Spor Salonu 13-16 Haziran tarihleri arasında ziyaretçileri ağırlayacak. Robot yarışmasına, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, okul müdürleri, öğretmenler ve Türkiye'den ve dünyadan binlerce öğrenci katıldı.

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması başladı - Son Dakika

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