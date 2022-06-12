ŞANLIURFA - 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması Şanlıurfa'da yapılacak - Son Dakika
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ŞANLIURFA - 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması Şanlıurfa'da yapılacak

12.06.2022 12:53

14. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Şanlıurfa'da "Göbeklitepe" teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganı ile yarın gerçekleştirilecek.

14. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Şanlıurfa'da "Göbeklitepe" teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganı ile yarın gerçekleştirilecek.

MEB koordinesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Vakfı (TEKNOFEST) ve Türk İşbirliği Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA), ACROME iş birliğinde GAP Arena Spor Salonunda 13-16 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Göbeklitepe teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganı ile gerçekleşen yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden de öğrenciler katılıyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, spor salonundaki çalışmaları yerinde inceleyerek, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ile İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'tan bilgi aldı.

Vali Ayhan, gazetecilere, Türkiye'nin mesleki eğitimdeki kalbinin 4 gün boyunca Şanlıurfa'da atacağını belirterek, güzel bir ev sahipliğiyle yarışmanın yapılacağını söyledi.

Yarışmanın hazırlık sürecinde emek harcayanlara teşekkür eden Vali Ayhan, şöyle devam etti:

"Eğitimde görünürlükte, farkındalıkta, yaratıcılıkta bu tür festival ve yarışmaların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu da ülkemizde mesleki ve teknik eğitim niteliğinin arttırılması, orta okul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi pratiğe dönüştürmesi açısından çok değerli yarışmalardır. 2 binin üzerinde proje ve binlerce katılımcıyla burada güzel bir program icra edeceğiz. İlimizin bu tür yarışmalar yapabilme kabiliyeti, kapasite oluşması açısından çok büyük bir tecrübe. Sadece bu tarafından baktığımız zaman Şanlıurfa her türlü organizasyona ev sahipliği yapacağını göstermiş olacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise genç bir nüfusa sahip olan Şanlıurfa'nın bu organizasyona ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Gençlerin çağın gereklerine göre yetişmesinin önemli olduğunu aktaran Beyazgül, "Artık gelecekte ülkeler teknolojiyle rekabet edebilecekler. Şanlıurfamız ve Göbeklitepe bu noktada odak noktası oldu. Göbeklitepe insanlığın çıkış noktasından hareketle burada böyle bir yarışmanın olması çok önemli." dedi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener de organizasyonu Şanlıurfa'da yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Güzel bir çalışma gerçekleşeceğini umut ediyorum ve geleceğin yazılımcılarını, bilim adamlarını tespit edeceğimiz böyle güzel faaliyetlerin her zaman sürmesi bizim için çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı olarak zaten bu tür çalışmalarda her zaman desteğiz ve araştırmacı, geliştiren, geleceği kurgulayan gençler hedefimiz." diye konuştu.

Vali Ayhan ve Başkan Beyazgül daha sonra yarışma için gelen öğrenci ve öğretmenlerle bir süre görüştü.

ŞANLIURFA - 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması Şanlıurfa'da yapılacak
ŞANLIURFA - 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması Şanlıurfa'da yapılacak
ŞANLIURFA - 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması Şanlıurfa'da yapılacak
ŞANLIURFA - 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması Şanlıurfa'da yapılacak
ŞANLIURFA - 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması Şanlıurfa'da yapılacak
ŞANLIURFA - 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması Şanlıurfa'da yapılacak
ŞANLIURFA - 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması Şanlıurfa'da yapılacak

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Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ŞANLIURFA - 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması Şanlıurfa'da yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması Şanlıurfa'da yapılacak - Son Dakika
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