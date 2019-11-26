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14'üncü Astana görüşmelerinin detayları belli oldu
6 saat önce
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, İran ve Rusya arasında 10-11 Aralık'ta yapılacak olan 'Suriye' konulu 14'üncü Astana görüşmelerinin detaylarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:44 Kaynak: DHA
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, İran ve Rusya arasında 10-11 Aralık'ta yapılacak olan 'Suriye' konulu 14'üncü Astana görüşmelerinin detaylarını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılacak görüşmeler kapsamında 'mahkumların serbest bırakılması', 'kayıpların bulunması' ve 'Suriye'ye insani yardım' gibi konuların görüşülmesi planlanıyor.
Ayrıca, görüşmeye Türkiye, İran ve Rusya dışında Suriye rejiminden temsilcilerin de katılacağı açıklanırken, Birleşmiş Milletler (BM), Ürdün, Lübnan ve Irak'tan temsilcilerin de toplantıya gözlemci olarak katılacağı bildirildi.
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