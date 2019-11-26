Son Dakika Haberleri: 14'üncü Astana görüşmelerinin detayları belli oldu
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14'üncü Astana görüşmelerinin detayları belli oldu

6 saat önce

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, İran ve Rusya arasında 10-11 Aralık'ta yapılacak olan 'Suriye' konulu 14'üncü Astana görüşmelerinin detaylarını açıkladı.

14'üncü Astana görüşmelerinin detayları belli oldu, System.String[]

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, İran ve Rusya arasında 10-11 Aralık'ta yapılacak olan 'Suriye' konulu 14'üncü Astana görüşmelerinin detaylarını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılacak görüşmeler kapsamında 'mahkumların serbest bırakılması', 'kayıpların bulunması' ve 'Suriye'ye insani yardım' gibi konuların görüşülmesi planlanıyor.

Ayrıca, görüşmeye Türkiye, İran ve Rusya dışında Suriye rejiminden temsilcilerin de katılacağı açıklanırken, Birleşmiş Milletler (BM), Ürdün, Lübnan ve Irak'tan temsilcilerin de toplantıya gözlemci olarak katılacağı bildirildi.


Kazakistan, Suriye, Astana, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:44 Kaynak: DHA
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