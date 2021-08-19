14'üncü kattan düşen Yusuf Buğra, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

KAYSERİ'de açık olan pencerenin sinekliğine yaslanırken 14'üncü kattan düşüp ölen Yusuf Buğra Güneş (3), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. Yaşadıkları Avusturya'dan bir hafta önce yaz tatili için kente gelen Esra Güneş, eşi Davut ve oğulları Yusuf Buğra ile birlikte annesini ziyaret etti. 14 katlı binanın son katındaki dairede, oturma odasında oyun oynayan Yusuf Buğra Güneş, iddiaya göre, açık olan pencerenin sinekliğine yaslandı. Bu sırada sineklik açıldı, Yusuf Buğra aşağı düştü. Ailenin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Yusuf Buğra'nın öldüğünü belirledi.Talas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Buğra Güneş'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp, götürüldüğü Felahiye ilçesi Büyüktoraman Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.