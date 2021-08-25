Üye Girişi
14'üncü Türkiye'nin En'leri Ödül Töreni'nde Demirören Medya'ya ödül yağmuru - Son Dakika

14'üncü Türkiye'nin En'leri Ödül Töreni'nde Demirören Medya'ya ödül yağmuru

25.08.2021 11:19
14'üncü Türkiye'nin En'leri Ödül Töreni'nde Demirören Medya'ya ödül yağmuru, System.String[]

14'üncü Türkiye'nin En'leri Ödül Töreni, Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı Bahçeköy'de gerçekleşti.

14'üncü Türkiye'nin En'leri Ödül Töreni, Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı Bahçeköy'de gerçekleşti.

İstihdama, üretime, yatırıma, kalkınmaya ara vermeden çalışma ve projelerini devam ettiren kurum ve girişimciler Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı Bahçeköy'de gerçekleşen 14. Türkiye'nin En'leri Ödül Töreni'nde ödüllerini aldı. UNESCO TMK Toplumsal Cinsiyet Eşitli İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu'nun katıldığı törende,'toplumsal cinsiyet eşitliği', 'kadınların girişimciliği' ve 'çevreyi koruma' konuları gündeme geldi.

Ödülünü almak üzere kripto paradan dış ticarete, kozmetikten e-spora birçok markanın yer aldığı organizasyonda medya dalında; 'Yılın en başarılı haber ajansı' ödülünü Demirören Haber Ajansı adına Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Memnune Akdeniz aldı. 'Yılın en başarılı tartışma programı' ödülünü 'Tarafsız Bölge' sunucusu Ahmet Hakan, 'Yılın tartışma programı sunucusu' ödülünü 'Ne Oluyor?' sunucusu Göksü Öngören Özgür, 'Yılın en başarılı haber kuşağı sunucusu' ödülünü 'Günlük' ile Başak Şengül aldı. Tarafsız Bölge ve Günlük ödüllerini, Hakan ve Şengül'ü temsilen CNN Türk Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Ferda Pala aldı. 'Yılın en iyi magazin programı' ödülünü ise Kanal D Magazin Müdürü Asiye Acar' alırken, Yılın en başarılı muhabiri ödülü de Kanal D Muhabiri İbrahim Konar'a takdim edildi.

"TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE KATKILARIMIZI DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Protokol açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Uslu, "Türkiye, tarih boyunca zorluklar yaşayan ancak her seferinde küllerinden yeniden doğarak bu zorluklardan muzaffer çıkan bir ülke. Bugün dünya çok zor günler geçiriyor. Büyük bir pandeminin ortasındayız ve ne kadar süreceğini öngöremiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarını da yaşadık. Bunun çevresel ve insani bedeli şüphesiz ki çok yüksek olacak. Bugünün bir diğer temasını da çok beğendim. Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında çeşitli faaliyetlerle siyasal, sosyal ve akademik zeminlerde gelişmiş bir hayatım var benim. Böyle bir temsil göreviyle katkılarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'CİNSİYET EŞİTLİĞİ HER ZAMAN TAKİPÇİSİ OLDUĞUMUZ BİR KONU'

DHA adına ödülü alan, Demirören Haber Ajansı Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Memnune Akdeniz törende yaptığı konuşmada gecenin önemli bir diğer konusu olan toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekerken, " Öncelikle bu gecenin anlam ve önemi için, bir kadın olarak Kadir Bey ve ekibine teşekkür ederim. Cinsiyet eşitliği her zaman takipçisi olduğumuz bir konu. Bu ödülü her zaman haberin peşinde olan ekip arkadaşlarım adına alıyorum." dedi.

ÖDÜL ALAN HER MARKA ADINA 100 FİDAN DİKİLECEK

Organizasyonla ilgili bilgi veren Medyamize Medya Grup Başkanı Kadir Gürbüz, sosyal sorumluluk projelerine de yer verdiklerini belirterek, "Marifet iltifata tabiidir sözü üzerine bu yıl 14'üncü Türkiye'nin En'leri Zirvesi Ödül Töreni'ni gerçekleştiriyoruz. Dünya artık zor bir süreçten geçiyor. Felaketler koronavirüsle başladı ve ardı ardına geliyor. Bu yıl da yatırımdan, yaşamı durdurmaya teşebbüs etmeden yaşamı devam ettiren kahramanları birebir inceledik, araştırdık, başvurular aldık. Örnek olması, rol model olmaları adına bu organizasyonu gerçekleştirdik. Bu projemizde bir sosyal sorumluluk boyutu da var. Bugün burada bulunan her marka adına 100 fidan dikeceğiz. Manavgat'taki ormanlardan birine bu fidanları dikmek için teşebbüste bulunduk. 'Türkiye'nin Enleri Ormanı' adı altında bir proje bu" dedi.


14'üncü Türkiye'nin En'leri Ödül Töreni'nde Demirören Medya'ya ödül yağmuru
14'üncü Türkiye'nin En'leri Ödül Töreni'nde Demirören Medya'ya ödül yağmuru
14'üncü Türkiye'nin En'leri Ödül Töreni'nde Demirören Medya'ya ödül yağmuru
14'üncü Türkiye'nin En'leri Ödül Töreni'nde Demirören Medya'ya ödül yağmuru
14'üncü Türkiye'nin En'leri Ödül Töreni'nde Demirören Medya'ya ödül yağmuru

Mehmet Akif Ersoy, Türkiye, Medya, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 14'üncü Türkiye'nin En'leri Ödül Töreni'nde Demirören Medya'ya ödül yağmuru - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi 12:31 Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi 12:20 Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi 12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi
Canlı yayında yaptığı 11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada 11:25 İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü 11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü
Süt fiyatlarındaki artış vatandaşı şaşırttı! 1 litre sütün fiyatı 9 liraya ulaştı 10:31 Süt fiyatlarındaki artış vatandaşı şaşırttı! 1 litre sütün fiyatı 9 liraya ulaştı Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa 10:05 Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa

Son Dakika Haberleri
12:31 Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi
12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi
12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi
11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
11:25 İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada
11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
11:08 Bugün gram altının fiyatı 483 liradan işlem görüyor
11:05 Bu karar afet bölgeleri için! Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel alanları kamulaştırılıyor
11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü
10:55 Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor
Piyasa değeri 250 bin lira! Hastane camından giren hırsız, kanser ilaçlarını çaldı Piyasa değeri 250 bin lira! Hastane camından giren hırsız, kanser ilaçlarını çaldı         
12:37
Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi         
12:27
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor         
12:14
Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor         
11:49
Yıllar önce Yıllar önce "UFO gören güvenlikçi" diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş         
11:42
Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı         
11:15
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor         
10:55
Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim         
10:30
Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti         
10:00
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi         
19:39
Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu         
18:22
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu         
17:56
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı         
16:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 12:48:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 14'üncü Türkiye'nin En'leri Ödül Töreni'nde Demirören Medya'ya ödül yağmuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement