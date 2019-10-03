14'üncü uluslararası avrupa kalite ödülleri sahiplerini buldu

Lobin Europe ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin tarafından 14'üncü Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi gerçekleştirildi. Zirve sonunda Avrupa Kalite Ödülleri de sahiplerini buldu.





İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde düzenlenen zirveye Lobin Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Turizm ve Sağlık Eski Bakanı Bülent Akarcalı, Emekli Vali Orhan Öztürk ve Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli'nin yanı sıra, iş, siyaset, sanat ve medya camiasından çok sayıda isim katıldı. Zirvede, 'Türkiye markası yurtdışından nasıl görünüyor?', 'Türkiye'nin küresel markaları var mı?', 'yabancı yatırımcı gözünden Türkiye' konuları masaya yatırıldı. İş dünyası temsilcileri yaşadıkları deneyimleri katılımcılarla paylaşarak, hayatı kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için yapılması gereken çalışmaları değerlendirdiler.





Markanın şirketlerin en önemli değeri olduğunun altını çizen Lobin Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu, "Üretilmesi gereken en önemli değerler sübjektif olanlardır. Bunlardan biri de markalardır. Marka, bir şirketin aktifinde yer alan en önemli değeridir. Tüketici sizin içyapınızı bilmeyebilir ama markanızın farkındadır. Marka aynı zamanda güven demektir. Nitelikli ürün ve hizmeti üretirken endişesiz olarak yola çıkmanız lazım. İlk ürün ile son ürün arasındaki nitelik farkını birbiriyle özdeş tutmak gerekiyor. Güven noksanlığı hataya sebep olabilir. Marka hem kendine güvenecek hem de iyi yapmaya devam edecek" dedi.





Türkiye markası ile ilgili Ticaret Bakanlığı'nın ciddi çalışmalar yaptığını söyleyen Fahri Ustaoğlu, "Devletimiz yurt dışında yapılacak tanıtımlara çok ciddi destek veriyor. Türkiye markası düne göre çok daha güçlü ve iyi bir yerdedir" şeklinde konuştu.





"KENDİ KAYNAKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM"





İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin yolculuğu çok kıymetli ama bilmek zorundayız ki, bilgiyi bilince dönüştürerek bu mücadeleyi veriyoruz. Uluslararası sistem kolay bir yer değil. Bu, bir av ve bilek güreşi alanıdır. Güçlüler ve güçsüzlerin bir arada olduğu bir yer. Zirveye çıkarsınız ama orada kalmak çok kıymetlidir. Çıkanın en çok istediği şey çıktığı merdiveni itmektir ki başkası o yolu izlemesin. Batı'nın yaptığı odur. Onlar kadar milliyetçi olalım ve onlar kadar kendi kaynaklarımıza, ekonomimize ve şirketlerimize sahip çıkalım. Onlar bizim için merdiveni hep ittiler. Ama biz o merdiveni hem koyduk, hem adım adım çıkıyoruz. Üstelik bizim farkımız o merdiveni itmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.





AB STANDARDINDAKİ MARKALARA ÖDÜL





14.Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi Konferanslarından sonra gerçekleştirilen ödül töreninde, AB standartlarında üretim ve hizmet veren Türk Hava Yolları, Migros, Turkcell, Alfemo ve Mresco Türkiye Group gibi markalar ödüllendirildi.





TÖRENE ÜNLÜ AKINI





Gecede Coşkun Sabah, Yeşim Salkım, Umut Akyürek, Alişan, Ferman Toprak, Aslı Hünel, Nuri Alço, Hande Ünsal, Emre Kaya, Çağla, Bircan Bali, Gizem Özdilli, Özgür Aras ve Burak Yeter sanat ve magazin dünyasını temsilen ödül alırken, Medya dünyasından da Nuh Albayrak, Murat Kelkitlioğlu, Ersoy Dede, Füsun Tuncer, Özay Erad, Meral Karadağ, Hülya Seloni ve Tuba Kalçık gibi isimler de ödüle layık görüldü.