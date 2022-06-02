14. Ürdün-AB Ortaklık Konseyi toplantısı başladı

Ürdün- Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Konseyinin 14. toplantısı Ürdün'ün batısındaki Ölü Deniz bölgesinde başladı.

14. Ortaklık Konseyi toplantısına Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell' başkanlık ediyor.

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi'nin yanı sıra çok sayıda Ürdünlü ve Avrupalı bakan da toplantıya katılım sağlıyor.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamaya göre, ortak çıkara dayalı ikili ve uluslararası meselelerin tartışılacağı toplantıda, birçok alanda iş birliğini güçlendirmenin yolları ele alınacak.

Toplantıda ayrıca bölgedeki ortak tehdit ve krizlere karşı iş birliği araçlarının geliştirilmesi konusu da masaya yatırılacak.

Ürdün Dışişleri Bakanı ve AB temsilcilerinin, Ortaklık Konseyi toplantısı sonrası bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.