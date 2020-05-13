14 yaş altı çocuklar kısıtlama öncesi son dakikalarını AVM'de geçirdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 yaş altı çocuklar kısıtlama öncesi son dakikalarını AVM'de geçirdiler - Son Dakika

14 yaş altı çocuklar kısıtlama öncesi son dakikalarını AVM'de geçirdiler

6 saat önce

14 yaş ve altı çocukların bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına izin verildi.

14 yaş altı çocuklar kısıtlama öncesi son dakikalarını AVM'de geçirdiler, System.String[]

14 yaş ve altı çocukların bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına izin verildi. Belirli tedbirlere uymak kaydıyla sokağa çıkabilen çocuklar, sokaktaki son dakikalarını aileleriyle birlikte AVM'lerde geçirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadele konusunda bazı tedbir kararlarının alındığı açıklanmıştı. Bu tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yaş gruplarından 14 yaş ve altındaki çocukların sokağa çıkmasına bugün 11.00-15.00 saatleri arasında izin verildi.


Bazı aileler de çocuklarıyla birlikte bu saat diliminde dün itibariyle açılan alışveriş merkezlerine (AVM) gitmeyi tercih etti.


"Buradan parka da gideceğiz"


2 çocuğuyla birlikte alışveriş merkezine gelen Hacı Söğüt isimli vatandaş, "2 aydır çocuklar evdeydi. Bugün izin verilen saatler dahilinde AVM'ye gelmeyi tercih ettik. Çocuklar evde çok sıkılıyordu ama bu salgınla mücadele için evde kalmamız gerekiyor. Kısıtlamalara sağlığımız için uymak zorundayız. Bugün izin verilen saatler de daralıyor yetişebilirsek buradan parka da gideceğiz" dedi.


"Parklar çok kalabalık olduğu için AVM'ye gelmeyi tercih ettik"


Çocuğuyla birlikte AVM'ye gelen Cem Yılmazer isimli vatandaş ise "2 aydır evdeydik oldukça sıkılıyorduk. Bugün saat 12'de çıktık. Parklar çok kalabalık olduğu için alışveriş merkezine gelmeyi tercih ettik. Alışveriş merkezleri geniş alanlı olduğu için tercih ettik" diye konuştu. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 03:30 Kaynak: İHA


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