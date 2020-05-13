14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - Son Dakika

Karabük ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.

Karabük

Karabük'te, sokağa çıkan çocukların çoğu evlerinin yakınlarındaki parklarda doyasıya oynadı.

Aileleri ile gelen çocukların bazıları parkta salıncağa binerken bazıları ise kaydıraktan kaydı.

Uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklar, güneşli günün tadını çıkardı.

Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, sahil kesiminde bulunan Fedai Karabıyık Parkı'nda gezdi.

Sahilde bulunan parka gelen çocuklar ile ailelerinin maske taktığı görüldü.

Çocuklar parkta gönüllerince eğlenirken aileleri de banklarda oturarak onlara eşlik etti.