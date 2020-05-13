14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - Son Dakika
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14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

12 dakika önce

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra dışarda olmanın keyfini yaşadı.

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Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra dışarda olmanın keyfini yaşadı.

Bölge genelinde saat 11.00'den itibaren aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, park ve bahçelere gitti.

Bisiklete binen, oyunlar oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Çocukların genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Bolu

Bolu'da çocuklar, aileleriyle Atatürk Orman ile Karaçayır parklarına gitmeyi tercih etti.

Bazı çocuklar bisikletleriyle parklarda gezinti yaparken, bazıları da oyun alanlarında vakit geçirdi.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde merkezdeki Sabri Yalım Parkı ile Kent Meydanı çocuklarla doldu.

Maskelerini takarak parklara giden çocuklar güzel havanın keyfini çıkardı. Bazı çocuklar aileleriyle yürüyüş yaparken bazıları da bisiklet sürüp, parkta oynadı.

İzmit'te 1,5 yaşındaki kızıyla yürüyüşe çıkan İsmet Topaloğlu, AA muhabirine, uzun bir süre sonra kızıyla dışarı çıkmanın keyfini yaşadıklarını belirterek, "Çok şükür hava da güzel. Kızım yerinde duramıyor, oynuyor, koşturuyor. Saat 15.00'e kadar gezip, oynayacağız." dedi.

Sabri Yalım Parkı'nda babasıyla oynayan 8 yaşındaki Arsima Aktan, evde çok sıkıldığını ifade ederek, "Sokağa çıkacağımı öğrenince çok sevindim. Bugün oyun oynayacağım." dedi.

Baba Behiç Aktan da Arsima'nın çok sosyal bir çocuk olduğunu, birden eve kapanınca durumu idare etmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Çocuğunun sokağa çıkacağını öğrenince çok mutlu olduğunu anlatan Aktan, şunları ifade etti:

"Gece sevincinden uyuyamadı. Kahvaltıdan sonra kendimizi hemen dışarı attık. Bugün parkta oynayacak, uzun süredir yiyemediği pizzaya kavuşacak.

Çocuklara koronavirüsü anlatamıyorsun. Anlattığın zaman boğazın düğümleniyor. 'Bana gösterebilir misin?' diyor. 8 yaşında bir çocuğun hayal dünyasının birden bire dumura uğraması, orada kifayetsiz kalmak, onu da beni de sıkıyor. Bugün oğlumdan daha çok mutlu oldum çünkü onun üzüntüsünü görmek çok kötü. Bugün 4 saatin tadını çıkarmaya çalışacağız."

Zonguldak

Zonguldak'ta da çocukların çoğu evlerinin yakınlarındaki parklarda oynadı, bazı çocuklar da bisiklete bindi.

Parklara aileleriyle gelen çocuklar oyun alanlarında doyasıya vakit geçirdi.

- Sakarya

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde soluğu parklarda alan çocuklar, güneşli havada eğlenmenin keyfini çıkardı.

Aileleriyle Donatım Park'a gelen çocuklar, yeşil alanda top oynadı, resim etkinliğine katıldı.

9 yaşındaki Enes Arslan, AA muhabirine, kısıtlı olsa da dışarı çıkmanın zevkli ve güzel olduğunu söyledi.

Dışarı çıkma serbestliği başlayınca parka koştuğunu belirten Arslan, uygulamanın her hafta 2 gün olmasını temenni etti.

İlkokul öğrencisi Fatma Hazel Çetin de dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, bütün çocukların evde sıkıldığını ifade etti.

Karabük

Karabük'te de çocuklar parklarda oynadı.

Aileleriyle parka gelen çocuklar salıncağa bindi, kaydıraktan kaydı.

Uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çocuklar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Sosyal mesafe kuralına büyük ölçüde riayet ettikleri görülen çocuklar, sahil kesiminde bulunan Fedai Karabıyık Parkı'nda gezdi.

Maske taktıkları görülen çocuklar parkta gönüllerince eğlenirken aileleri de onların mutluluklarına ortak oldu.

Bartın

Bartın'da da çocuklar parklarda oynadı, bisiklete bindi.

Berber ve kuaförlerde de çocuk müşterilerin yoğunluğu dikkati çekti.

Kentte berberlik yapan Özcan Atik, bu günü çocuklara ayırdıklarını ve çocuk dışında müşteri kabul etmediklerini söyledi.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 01:22 Kaynak: AA


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