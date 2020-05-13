14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - Son Dakika
14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı
6 saat önce
Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp gönüllerince eğlendi.
Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp gönüllerince eğlendi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
13.05.2020 20:27:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - Son Dakika