14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - Son Dakika

Rize 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp gönüllerince eğlendi.

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