14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - Son Dakika

Bazı çocuklar da aileleriyle alışverişe çıktı

Parkta gönlünce eğlendiğini belirten Koçpınar, bu imkanı veren yöneticilere teşekkür etti.

Gazi Park'a babasıyla gelen Nilay Koçpınar (7) uzun süredir evden çıkamadığı için parkı çok özlediğini söyledi.

İkizarası Kent Park, Masal Park ve Gazi Parkı'na akın eden çocuklar, ailelerinin gözetiminde oyunlar oynadı.

Yürüyüş yapan gençler KIRŞEHİR - Kırşehir 'de, çocuklar yasağın kalmasının ardından parklarda ve oyun alanlarında gönüllerince eğlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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