14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

İlçelerde saat 11.00'den itibaren aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, park ve bahçelere gitti.



Bisiklete binen, oyunlar oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi. Çocukların genel olarak maske taktığı görüldü.

Karamürsel

Karamürsel sahiline aileleriyle giden çocuklar, bisiklete binerek oyunlar oynadı.

Sahilde annesi Filiz Yılmaz Demir'le gezen 8 yaşındaki Ceylin Demir, uzun bir aradan sonra sokağa çıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çocuklardan 7 yaşındaki Aylin Güçlü de sahilde annesi ve arkadaşlarıyla çok eğlendiğini ifade ederek, evde de oyunlar oynadıklarını ancak dışarısının çok daha eğlenceli olduğunu bildirdi.

Gölcük

Gölcük Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından organize edilen etkinlikte Kaymakam Cengiz Karabulut, çocuklarla bir araya gelerek onlara hediyeler verdi.



Gölcük Anıtpark'a aileleriyle birlikte giden çocuklar, burada vakit geçirdi.