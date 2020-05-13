14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra sokağa çıktı - Son Dakika

Çocukların parklarda oyun oynaması
Çocukların anneleriyle röportaj
Küçük çocuğun duygularını anlatması
Polis ekiplerinin sosyal mesafeyi denetlemesi
Belediye ekiplerinin maske dağıtması - Burdur
Burdur'da kentin özellikle park ve bahçelerinde aileleriyle koşup oyunlar oynayan çocukların, yoğunluk oluşturduğu görüldü.
Maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak, parklardaki oyun alanlarını dolduran çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.
Burdur Belediyesi ekipleri de kenttin çeşitli noktalarında çocuklara ve ailelerine maske dağıttı.