14 Yaş Altı Futbol Milli Takımı seçmelerine devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor 14 Yaş Altı Futbol Milli Takımı seçmelerine devam edildi - Son Dakika Spor

14 Yaş Altı Futbol Milli Takımı seçmelerine devam edildi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar birimi tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin İzmir etabı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar birimi tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin İzmir etabı yapıldı.

Van, Bursa, Sakarya, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Malatya, Kayseri, İstanbul, Adana ve Antalya'dan sonra İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen seçmelerde genç futbolcular, 2 maç oynadı.

Seçmeler, Lüleburgaz ve Ankara'dan sonra 29 Ocak Çarşamba günü İstanbul'daki maçlarla tamamlanacak.

14 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Güngör Şahinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçmelerin milli takım ve kulüpler için çok önemli olduğunu belirterek, "Seçmeler bittiğinde 650 oyuncuya yakın zenginliğimiz, potansiyelimiz oluşacak. Bu hem milli takımımız hem de kulüpler için havuz olacak. Çok yetenekli oyuncularımız var. Gerçekten ülkemiz bu potansiyelli oyuncuları görecek ve bu kazanç hem ülkemize hem milli takımımıza büyük katkı sağlayacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehit Fethi Sekin'in oğlu da seçmelerde

İzmir Adliyesine 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı önlemeye çalışırken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin de seçmelerde yer aldı.

Seçmelere katıldığı için gururlu olduğunu belirten Burak Tolunay Sekin, Altay'ı temsil ettiğini dile getirerek, "Her geçen gün performansımın üzerine koymak için çalışıyorum." şeklinde konuştu.

14 Yaş Altı Futbol Milli Takımı seçmelerine devam edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:55 Kaynak: AA
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