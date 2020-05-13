14 yaş altı izninde akranları parka gitti, onlar trafik ışıklarında mendil sattı - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 14 yaş ve altındaki çocuklara bugün 4 saatlik dışarı çıkma serbestliği tanındı. Bu serbestlikte çoğu çocuk parklarda gönüllerince oynarken bazıları da eve para götürmek için trafik ışıklarında mendil sattı. Bunlardan biri de Beyoğlu Karaağaç Caddesi üzerinde iki kuzeniyle mendil satan H.T. idi. H.T, kuzenleri ile cadde üzerinde kırmızı ışıkta duran araçlara mendil satarak eve para götürüyor. Bugün de dört saatlik dışarı çıkma serbestliğinde Karaağaç Caddesine gelen kuzenler, mendil satmaya devam etti. Herkes parklara giderken onlar araçların arasına girerek, tehlikeye aldırmadan mendillerini bitirmeyi ve para kazanmayı düşündüler.

9 yaşındaki H.T. " Bugün dışarıya çıkmak serbest. Biz de burada mendil satıyoruz, ekmek parası kazanıyoruz. Mendil satarak kiramızı ve erzak parasını kazanıyoruz. Her şey için çalışıyoruz. Kazandığımız para ile marketten her şeyi alıyoruz. Herkes bugün parka gidiyor. Biz de burada çalışıp ondan sonra parka gideceğiz" dedi.

- İstanbul