14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı seçmeleri Malatya'da devam edecek

14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı için seçme maçlarına Malatya etabıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin yarın Yeni Malatya Stadı'nda yapılacağı belirtildi.

Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin izleyeceği ve 29 Ocak 2020'de sona erecek maçlar sonrasında, en küçük yaş grubu olan 14 Yaş Altı Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacağı kaydedildi.