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14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı seçmeleri Malatya'da devam edecek
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin yarın Yeni Malatya Stadı'nda yapılacağı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin yarın Yeni Malatya Stadı'nda yapılacağı belirtildi.
Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin izleyeceği ve 29 Ocak 2020'de sona erecek maçlar sonrasında, en küçük yaş grubu olan 14 Yaş Altı Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:44
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