14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı seçmeleri Malatya'da devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı seçmeleri Malatya'da devam edecek - Son Dakika Spor

14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı seçmeleri Malatya'da devam edecek

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin yarın Yeni Malatya Stadı'nda yapılacağı belirtildi.

14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı seçmeleri Malatya'da devam edecek, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin yarın Yeni Malatya Stadı'nda yapılacağı belirtildi.


Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin izleyeceği ve 29 Ocak 2020'de sona erecek maçlar sonrasında, en küçük yaş grubu olan 14 Yaş Altı Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacağı kaydedildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Manisasporlu Bayram'a talip çok
Köprü ve otoyollardan 11 ayda 1,8 milyar lira gelir sağlandı 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Polisin kafasında şişe kırdığı iddia edilen milli boksör Adem Kılıçcı hakim karşısına çıktı

Son Dakika Haberleri
17:40 Emre Belözoğlu, "WinWin" projesi talihlisiyle buluştu - Son Dakika Spor
17:34 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'da hedef Avrupa - Son Dakika Spor
17:18 Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Nevzat Demir'e ziyaret - Son Dakika Spor
17:15 Denizlispor, devre arasına galibiyetle girmek istiyor - Son Dakika Spor
17:14 Beşiktaş'a haciz şoku! - Son Dakika Spor
16:43 Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi - Son Dakika Spor
16:20 Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:48:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı seçmeleri Malatya'da devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]