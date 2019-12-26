14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı seçmeleri Malatya'da yapıldı

14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı için seçme maçlarına Malatya etabıyla devam edildi.

Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmeleri Yeni Malatya Stadı'nda yapılan karşılaşmalarla devam etti. Bölgelerde yapılan seçmeler sonucu oluşturulan takımların maçları, Genç Milli Takım antrenörleri tarafından izleniyor.

Seçmeleri 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güngör Şahinkaya, TFF Bölgeler Koordinatörü Nevruz Şerif, TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ve Genç Milli Takım antrenörleri izledi.

TFF Bölgeler Koordinatörü Nevruz Şerif, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçmelerde yaklaşık 650 sporcu arasından 14 Yaş Milli Takımı'nı oluşturacaklarını söyledi.

Şerif, Van, Diyarbakır, Samsun'a gittiklerini belirterek, "14 bölgemiz var, bu bölgelerdeki bu yaş grubunun oyuncularını Türk futboluna kazandırmak için seçeceğiz. Her şey iyi gidiyor, Malatya'da da çok büyük bir ilgi gördük. Bölge müdürümüz, antrenörlerimiz çok ilgi gösterdiler. Çok iyi oyuncular seçmişler. Tahminimizin üzerinde yetenekli oyuncu seyrettik. Bu çocukların 5-6 yıl sonra Malatyaspor'a da çok büyük katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. İnşallah Türk futbolu ve Malatya'ya çok büyük katkıları olacak." diye konuştu.

Genç oyuncuların uzun vadede kulüplerine büyük katkılarının olacağını aktaran Şerif, "Kulüplerin çekmiş olduğu ekonomik sıkıntıların giderilmesinde çok büyük pay sahibi olacaklar. Gereksiz transferlere gerek kalmayacak düşüncesindeyim. Bunları çok temenni ediyoruz çünkü çok yetenekli çocuklarımız var. Hocalarımız bu anlamda çok büyük bir özveri içerisinde çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güngör Şahinkaya ise amaçlarının Türk futboluna, gençlere ve çocuklara hizmet etmek olduğunu söyledi.

Bu yıl bölgelerde seçmeler yapmayı planladıklarını anlatan Şahinkaya, "Çok doğru yaptığımızı düşünüyorum. Harika çocuklarımız var. Gençlerimiz çok yetenekli. Burada bölge müdürlerimize, bölge antrenörlerimize ve milli takım antrenörlerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Şahinkaya, yaptıkları çalışmalarla kulüplere de çok büyük bir oyuncu havuzu kazandırılacağına değinerek, Türkiye'de dolaşmadık yer bırakmayacaklarını kaydetti.