14 yaş ve altı çocuklar bir hafta aradan sonra yeniden sokağa çıktı - Son Dakika

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, yeniden dışarıya çıktı.

Konya'da saat 11.00'den itibaren sokağa çıkan çocuklar, park ve bahçelerde vakit geçirdi. Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, mahalle parklarında yoğunluk oluşturdu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı. Çocuklardan bazılarının da bisiklete bindiği gözlendi.

Çocuklar, kentteki Akarçay ve Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Park'ındaki oyun parkında oynadı.

Tedbirler kapsamında dışarı çıkan çocuklar 4 saatlik iznin ardından evlerine dönecek.

Aksaray

Aksaray'da, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda eğlenen çocuklar yem verdikleri güvercinleri besledi.

Park ve bahçeleri dolduran çocuklar, aileleriyle eğlenceli anlar yaşadı.

Karaman

Karaman'da da çocuklar parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Polis ekipleri, çocukların sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda ailelerine uyarılarda bulundu.