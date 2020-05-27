14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - Son Dakika

Dışarı çıkan kimi çocukların ise bayramlık kıyafetlerini giyerek, çarşıya çıktığı gözlendi.

Bazı çocukların ise bisiklet sürmeyi tercih ettikleri görüldü.

Malatya'da kimi çocuklar aileleriyle kimisi de arkadaşlarıyla çarşıya çıkarak, gezdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerden 0-14 yaş grubunda olanlar, bugün dışarı çıkabildi.

Malatya 'da aileleriyle dışarı çıkan çocuklar kent merkezinde alışveriş yaptı, bisiklet sürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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