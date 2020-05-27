14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - Son Dakika

14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar Hakkari'de bugün dışarı çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar Hakkari'de bugün dışarı çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 05:28 Kaynak: AA
Son Dakika Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti