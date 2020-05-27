14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - Son Dakika

14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar Hakkari'de bugün dışarı çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar Hakkari'de bugün dışarı çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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