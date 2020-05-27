14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - SİVAS - Son Dakika

Çocukların genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Bisiklete binip oyunlar oynayan çocuklar, kendilerine ayrılan sürede keyifli anlar yaşadı.

Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Sivas'ta saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi.

Sivas 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, yeniden dışarıya çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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