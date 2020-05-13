14 yaş ve altı çocukların sokağa çıkma izin sona erdi (1) - Son Dakika

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL- DHA KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında 0-14 yaş grubu çocukların sokağa çıkma serbestliği sona erdi. Uzun süreden beri ilk defa dışarı çıkan çocuklar, 4 saatlik serbestlikten memnun olduklarını belirttiler. Serbestliğin sona ermesiyle çocuklar evlerine döndü.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 0-14 yaş grubu çocuklar için alınan sokağa çıkma kısıtlaması bugün 11.00-15.00 arasında kaldırıldı. Çocukların yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla kendilerine verilen 4 saat dışarı çıkma izinleri bitti. Çocuklar parklarda ve sahillerde doyasıya eğlenerek zaman geçirdi. Çocuklar saatler 15.00'i gösterince yeniden evlerinin yolunu tuttu. Dört saat bile olsa dışarı çıkmaktan memnun olduklarını belirten vatandaşlar koronavirüsün bir an önce bitmesini ve eski günlere dönmek istediklerini söylediler. Kadıköy Kalamış Parkı'na gelen çocuklar aileleriyle birlikte evlerine dönmeye başladı. Çocuklar eğlendiklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi.

ÇOCUKLAR EVE DÖNMEK İSTEMEDİ

İzin sebebiyle Bayrampaşa Şehir Parkına gelen 12 yaşındaki Özge Özdemir ve Pınar Kerim, "Bugün bizim 23 Nisanımız gibiydi, kutlayamadığımız çocuk bayramını da bu şekilde kutladık. Dışarı çıkacağımız için çok heyecanlandık" dedi. Kuzenleri ile dışarı çıkan bir başka çocuk ise, "Çok sıkılmıştık evde. İyi ki çıktık. Parkurlara gittik, koştuk, eğlendik ama uzun zamandır evdeyiz bacaklarım ağrıdı bugün" ifadelerini kullandı.

"AKŞAMDAN SAÇLARIMI ÖRDÜM, KIYAFETLERİMİ HAZIRLADIM"

Beril Sönmez ise, "Akşamdan saçlarımı ördüm, kıyafetlerimi hazırladım. Bu koronavirüs bir an önce bitsin. Dışarı çıkmak istiyoruz artık" diye konuştu. Saatin dolmasının ardında ise polis ekipleri parka gelerek sürenin dolduğunu belirten anonslar yaptı. Park kısa sürede boşaldı.