14 Yaşın Altındakiler de Takip Edilecek

TASARIDA, Irak ve Suriye'de terör örgütleri saflarında savaşan ve daha sonra Almanya'ya geri dönen terör örgütü DEAŞ üyelerinin çocuklarının da takibe alınmasının amaçlandığı belirtildi.

TASARIDA, Irak ve Suriye'de terör örgütleri saflarında savaşan ve daha sonra Almanya'ya geri dönen terör örgütü DEAŞ üyelerinin çocuklarının da takibe alınmasının amaçlandığı belirtildi. CDU/CSU ile SPD tarafından kurulan koalisyon hükümeti, üç yıl önce yaptığı yasal düzenlemeyle istihbarat tarafından izlenme yaşını 16'dan 14'e indirmişti. Tasarının yasalaşması halinde BfV, küçük yaştaki çocukları izleyebilecek ve bilgilerini kayıt altına alabilecek. Ciddi suç tehlikesi durumlarında WhatsApp mesajlarını da izleyebilecek. İçişleri Bakanlığı, tasarıyla, radikal terör örgütlerinin ve aşırı sağcıların ideolojisinin etkisinde kalan çocukları da izlemeyi hedefliyor.



SPD KARŞI ÇIKIYOR



Koalisyon ortağı SPD ise küçük yaştaki çocukların istihbarat tarafından izlenmesine sıcak bakmıyor. Federal Adalet Bakanı Katarina Barley, tasarıya karşı çıkıyor. Yürürlükteki yasalara göre Almanya'da istihbarat çocuklarla ilgili olayları arşivine alabiliyor. Ancak bunları istihbarat bilgi sistemine geçiremiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hans Georg Engelke ise radikalleşen çocukların sayısının büyük oranda artığını, özellikle Suriye ve Irak'tan döneceklerle bu sayının daha da çoğalacağını söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir

EPDK: Elektriğe Temmuz'a Kadar Zam Yapılmayacak

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 2 Bin 14 Lira Olarak Hesaplandı