Son Dakika Haberleri: 14 Yaşın Altındakiler de Takip Edilecek

14 Yaşın Altındakiler de Takip Edilecek

1 saat önce

TASARIDA, Irak ve Suriye'de terör örgütleri saflarında savaşan ve daha sonra Almanya'ya geri dönen terör örgütü DEAŞ üyelerinin çocuklarının da takibe alınmasının amaçlandığı belirtildi.

14 Yaşın Altındakiler de Takip Edilecek, System.String[]
TASARIDA, Irak ve Suriye'de terör örgütleri saflarında savaşan ve daha sonra Almanya'ya geri dönen terör örgütü DEAŞ üyelerinin çocuklarının da takibe alınmasının amaçlandığı belirtildi. CDU/CSU ile SPD tarafından kurulan koalisyon hükümeti, üç yıl önce yaptığı yasal düzenlemeyle istihbarat tarafından izlenme yaşını 16'dan 14'e indirmişti. Tasarının yasalaşması halinde BfV, küçük yaştaki çocukları izleyebilecek ve bilgilerini kayıt altına alabilecek. Ciddi suç tehlikesi durumlarında WhatsApp mesajlarını da izleyebilecek. İçişleri Bakanlığı, tasarıyla, radikal terör örgütlerinin ve aşırı sağcıların ideolojisinin etkisinde kalan çocukları da izlemeyi hedefliyor.

SPD KARŞI ÇIKIYOR

Koalisyon ortağı SPD ise küçük yaştaki çocukların istihbarat tarafından izlenmesine sıcak bakmıyor. Federal Adalet Bakanı Katarina Barley, tasarıya karşı çıkıyor. Yürürlükteki yasalara göre Almanya'da istihbarat çocuklarla ilgili olayları arşivine alabiliyor. Ancak bunları istihbarat bilgi sistemine geçiremiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hans Georg Engelke ise radikalleşen çocukların sayısının büyük oranda artığını, özellikle Suriye ve Irak'tan döneceklerle bu sayının daha da çoğalacağını söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:37 

Suriye, Irak, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir EPDK: Elektriğe Temmuz'a Kadar Zam Yapılmayacak Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 2 Bin 14 Lira Olarak Hesaplandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:23:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14 Yaşın Altındakiler de Takip Edilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]