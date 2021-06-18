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14 yaşında evden kaçmıştı! Şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika

14 yaşında evden kaçmıştı! Şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor

18.06.2021 14:37

Şırnak'ta 8'inci sınıfı bitirdikten sonra 14 yaşında evden kaçan Ata Bilen pasta ustası olmak istiyordu. Bilen, 2019 yılında memleketi Şırnak'a geri gelerek, çikolata imalathanesi kurdu. Ürünlerini yurt içi ve yurt dışına gönderen Bilen'in şimdiki hedefi işleri büyütüp, daha fazla istihdam sağlamak.

Şırnak'ta 8 yaşlarındayken babasının açtığı pastanenin kapatılmasıyla hayal kırıklığı yaşayan Ata Bilen (28), en büyük hayali pastacılığı öğrenmek için 8'inci sınıfı bitirdikten sonra 2007 yılında evden kaçtı. Bilen, belirli aralıklarla 12 yılını Türkiye'nin farklı illerinde geçirdi. Bu süre içerisinde mesleği öğrenen Ata Bilen, 2019 yılında kente geri dönüp, çikolata imalathanesi kurdu. Bilen, kent merkezindeki atölyesinde 12 kişiyi de istihdam etti.

Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor

ÜRÜNLERİNİ BİRÇOK ÜLKEYE GÖNDERİYOR

Çikolatalarında Şırnak'a özgü malzeme kullanan Bilen, yer fıstığı ihtiyacını Silopi'den, üzümü Uludere'den alıyor. Bilen, Şırnak'ın dağlarında yetişen yabani naneyi de limonla tatlandırarak drajelerde kullanıyor. Badem ihtiyacını da Şırnak'tan temin ettiğini söyleyen Ata Bilen, pandemiden sonra istihdam sayısını 50'ye çıkarmak istediğini söyledi. Bu yıl ürünlerini Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra, İran, Irak ve Suriye gibi Orta Doğu ülkelerine de gönderdi.

Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Çocukluk hayalinin gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Ata Bilen, "Bu mesleğe çocukluğumda başladım. İkinci sınıftayken babam pastane açtı. Pastanede usta olmadığı için işler yürümedi ve dükkan kapandı. Bu durum içime dert oldu. Çocukluğumdan beri, büyüdüğümde ya pastacı ya baklavacı ya da börekçi olmayı istiyordum. 8'inci sınıfı bitirdikten sonra, pastacılığı öğrenmek için 14 yaşımda evden kaçtım. Zamanla işi öğrendim. Sonra da çikolatacılığa geçtim. Şırnak'ta çikolatacılık yapan kimse yok. Bölgede olmayan bir sektör. Hem kendime hem de memleketime değer katmak amacındayım. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin yüzde 80'ine ürünlerimiz pazarlanıyor. Ayrıca İran, Irak, Suriye'ye de gönderiyoruz. Hedefim, işimi daha da büyütüp, daha fazla istihdam sağlamak" dedi.

Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor
Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor
Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor
14 yaşında evden kaçmıştı! Şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor
14 yaşında evden kaçmıştı! Şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor
14 yaşında evden kaçmıştı! Şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor
14 yaşında evden kaçmıştı! Şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor
14 yaşında evden kaçmıştı! Şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor
14 yaşında evden kaçmıştı! Şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor
14 yaşında evden kaçmıştı! Şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor
14 yaşında evden kaçmıştı! Şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor
14 yaşında evden kaçmıştı! Şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor
14 yaşında evden kaçmıştı! Şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor
14 yaşında evden kaçmıştı! Şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor
14 yaşında evden kaçmıştı! Şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor

İstihdam, Türkiye, Şırnak, İran, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 14 yaşında evden kaçmıştı! Şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika Ekonomi


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