14 Yaşında Evliliğe 21 Yıl Hapis Cezası

14 yaşında evliliğe 21 yıl hapis cezası 4 çocuk ve 8 yılın ardından kocaya 21 yıl hapis cezası kesildi DENİZLİ - Denizli'de 2009 yılında 14 yaşında olan eşiyle evlenen adama 4 çocuk ve 8 yılın ardından 21 yıl hapis cezası verildi.

14 yaşında evliliğe 21 yıl hapis cezası

4 çocuk ve 8 yılın ardından kocaya 21 yıl hapis cezası kesildi



DENİZLİ - Denizli'de 2009 yılında 14 yaşında olan eşiyle evlenen adama 4 çocuk ve 8 yılın ardından 21 yıl hapis cezası verildi. 4 çocuk annesi kadın eşiyle severek evlendiğini belirtip cezanın affedilmesini istedi. 4 ay önce Yargıtay tarafından onaylanan cezanın ardından kocanın cezaevine girmemek için ailesinden ayrı olarak kaçak hayatı yaşamaya başladığı öğrenildi.

Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesi'nde yaşayan Seda Akkuş (24), 2009 yılında 14 yaşındayken Bahtiyar Akkuş ile kaçarak dini nikah ile birlikte yaşamaya başladı. Seda'nın annesi Zeynep Özdemir ise kızının küçük yaşta evlenmesini istemediği için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Davanın devamında Seda ve Bahtiyar çiftinin çocukları olması üzerine anne Zeynep Özdemir şikayetini geri çekti ancak Bahtiyar Akkuş'a açılan kamu davası devam etti. Bu süreçte Bahtiyar Akkuş, bir kez tutuklanıp ardından tahliye edildi. 2014 yılında sonuçlanan davada, resmi nikah da kıydığı eşi Seda Akkuş'dan 4 çocuğu bulunan Bahtiyar Akkuş, çocuğa cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından toplam 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, Bahtiyar Akkuş'un dava sırasındaki tutum ve davranışlarının yararına takdiri indirim nedeni kabul edildiğinden 19 yıl 9 ay 14 güne düşürüldü. Yargıtaya giden dosyada ceza, yaklaşık 4 ay önce onandı. Bahtiyar Akkuş'un o tarihten beri kaçak yaşadığı öğrenildi.

"Birbirimizi severek evlendik 4 çocuğumuz var"

Eşiyle severek evlendiğini aktaran Seda Akkuş, eşinin yeni doğan 3 aylık bebeklerini bile görmediğini ifade ederek, "2009 yılında 14 yaşımdayken evlendim ancak annem küçük yaşta evlendiğim için savcılığa gidip eşimi şikayet etti. Birbirimizi seviyorduk, mahkememiz 7-8 yıl sürdü. Annem şikayetini geri aldı ancak eşimin mahkemesi devam etti, sonrasında eşime 21 yıl ceza kesildi. Bu neyin cezası ben anlamadım, 4 tane çocuğum oldu eşime 21 yıl ceza veriliyor, yazık günah değil mi çoluk çocuğuma? 3 aylık bebeğimiz var, eşim daha bebeğini bile göremedi, eşimin affedilmesini istiyorum. Hayatımız perişan oldu, çocuklarım, 'anne babam nerede, bizimle yatmıyor mu, nereye gitti, soğukta nerede yatıyor? diye soruyorlar. Ne cevap vereceğimi bilmiyorum, düşünmekten ve ağlamaktan psikolojim iyice bozuldu" dedi.

"Zorla bir şey yapmadı, yuvamızı kurduk"

Eşinin kendisine zorla bir şey yapmadığını, evlenip yuva kurduklarını dile getiren Seda Akkuş, eşinin şu anda kaçak olduğunu ve nerede olduğunu bilmediğini kaydederek, "Zorla tecavüz etmiş olsa ya da sokağa atmış olsa, bıraksa 'cezayı yatsın' derim ama kullanıp da sokağa atmadı ki. Evimizi yaptı, çalışıyor, 4 tane çocuğumuz olmuş, evine bakıyor, sahip çıkmış. 21 sene neyin cezası bu ben anlamadım. 24 yaşındayım resmi nikahım da oldu. Eşimin nerede olduğunu bilmiyorum, şu an kaçak, nerede ne yapıyor hiç bilmiyorum. Doğum yaptığımda hastaneye bile gelemedi" diye konuştu.

Çocuklar ise babalarının cezaevine girmesini istemedikleri söyledi.

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