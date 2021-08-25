14 yaşındaki Ahmet yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde sara nöbeti geçiren 14 yaşındaki Ahmet Burhan Özdemir 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Ahmet Burhan Özdemir, Pazar günü ailesi ile birlikte denize girmek için günübirlik olarak Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ne geldi. Denize giren Ahmet Burhan Özdemir'in yüzerken sara nöbeti geçirdiği öğrenildi. Yaklaşık yarım saat boyunca çevredekilerin durumu fark etmediği, nöbet sırasında kendinden geçen Ahmet Burhan Özdemir'in baygın vücudu kıyıya vurunca fark edildiği öğrenildi.

Ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ahmet Burhan Özdemir'in durumu ciddiyetini koruyunca Denizli Pamukkale Üniversitesine sevk edildiği, ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

14 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Burhan Özdemir bugün Çameli'de toprağa verilecek. - MUĞLA