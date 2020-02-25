14 yaşındaki anne, 4 yıl sonra bebeğini talep edebilecek - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çanta içerisinde çöp konteynerine bırakılan yeni doğan kız bebek ile 14 yaşındaki annesi A.A. ve annenin 16 yaşındaki ablası M.A. devlet korumasına alındı. Olayla ilgili adli süreç devam ederken, anne A.A.'nın 18 yaşına geldiğinde bebeğini talep etme hakkı olduğu belirtildi.

Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Yormaz Sokak'ta yaşayan Nebahat Gümüş, 6 Şubat akşamı, pencereden baktığında bir kişinin elindeki sarı renkli çantayı, çöp konteynerine bıraktığını gördü. Bir süre sonra çöp konteynerinden bebek ağlama sesi geldiğini fark eden Gümüş, dışarı çıktı. Çantayı kontrol eden Gümüş, yeni doğmuş kız bebeğiyle karşılaştı. Gümüş'ün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yeni doğan bebeği Keşan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polis ekipleri ise tanıkların ifadeleri doğrultusunda bebeğin annesi 14 yaşındaki A.A. ve 16 yaşındaki ablası M.A.'ya ulaştı.

ANNE, ABLASI VE BEBEK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Gözaltına alınıp Emniyet'e götürülen iki kardeşten A.A. ilk ifadesinde, geçen yıl Tekirdağ'da kaldığı yetiştirme yurdundan kaçtığını, sığındığı metruk evde tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını iddia etti. A.A. ve ablası M.A. olay sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alındı. Yetkililer anne, ablası ve yine devlet korumasında olan yeni doğan bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

18 YAŞINA GELDİĞİNDE BEBEĞİ TALEP EDEBİLECEK

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği belirtilirken, annenin reşit olacağı 18 yaşında bebeği talep etme hakkı olduğu ifade edildi. Anne A.A.'nın çocuğunu alıp alamayacağına yine mahkeme karar verecek.