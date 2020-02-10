14 yaşındaki anne ve ablası yurda yerleştirildi, bebeğin tedavisi sürüyor - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çanta içerisinde çöp konteynerine bırakılan yeni doğan kız bebeğin 14 yaşındaki annesi A.A. ile doğumda yanında bulunan 16 yaşındaki ablası M.A., devlet korumasına alınarak, yurda yerleştirildi. Henüz isim konulmayan bebek ise bir süre daha tedbir amaçlı hastanede tutulacak.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Yormaz Sokak'taki bir evde yaşayan Nebahat Gümüş , geçen perşembe akşamı, pencereden baktığı sırada bir kişinin elindeki sarı renkli çantayı, çöp konteynerine bıraktığını gördü. Bir süre sonra çöp konteynerinden bebek ağlama sesi geldiğini fark eden Gümüş, çantayı kontrol ettiğinde yeni doğmuş kız bebeği buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek , sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi 'ne götürülerek, tedaviye alındı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bebeği bırakan kişinin, çöp konteynerine yaklaşık 100 metre mesafedeki apartmanda yaşayan A.A. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi. Eve giden polis A.A.'nın evde doğum yaptığını belirledi. A.A. da ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde bulunan abla M.A. da polis ekiplerince emniyete götürüldü.

A.A., polise verdiği ilk ifadesinde, geçen yıl Tekirdağ 'da kaldığı yetiştirme yurdundan kaçtığını, sığındığı metruk evde tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını iddia etti. Daha sonra, Keşan'da yaşayan anne ve ablasının yanına geldiğini kaydetti.

Keşan Devlet Hastanesi kadın doğum servisindeki tedavisi tamamlanan A.A. ile ablası M.A., bugün taburcu edildi. 2 kardeş, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerince, koruma altına alınarak, yurda yerleştirildi.

Henüz isim konulmayan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı bir süre daha Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulacağı kaydedildi.