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14 yaşındaki arpist Ela Talay, Türkiye'yi tüm dünyada temsil etmek istiyor - Son Dakika

14 yaşındaki arpist Ela Talay, Türkiye'yi tüm dünyada temsil etmek istiyor

13.01.2022 10:29
14 yaşındaki arpist Ela Talay, Türkiye'yi tüm dünyada temsil etmek istiyor

Uluslararası "12. Dünya Açık Çevrim İçi Müzik Yarışması" ile "CAKA Online Müzik Yarışması"nda birincilik elde eden Ela Talay, "Yarışmalarda Türk müziği eserlerinden de çalıp müziğimizi tanıtma konusunda küçük bir rol alabilmiş olmaktan mutluluk duyuyorum.

Uluslararası "12. Dünya Açık Çevrim İçi Müzik Yarışması" ile "CAKA Online Müzik Yarışması"nda birincilik elde eden Ela Talay, "Yarışmalarda Türk müziği eserlerinden de çalıp müziğimizi tanıtma konusunda küçük bir rol alabilmiş olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu'nun öğrencisi olan ve Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası'nda arpist olarak yer alan Talay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arka arkaya iki birincilik ödülü alınca çok sevindiğini söyledi.

Ela Talay, online yarışmalara hazırlanmanın kolay olmadığının altını çizerek, "Tek başına kamera karşısında kayıt yapmak, sahneye çıkıp jüri önünde çalmaktan daha stresli. Şartlar ne olursa olsun, müzik eğitimimde beni ileriye taşıyacak yollar açan bir öğretmenim olduğu için çok şanslıyım." diye konuştu.

Her coğrafyanın müziğini öğrenmeye gayret ettiğini kaydeden 9. sınıf öğrencisi Talay, "Zamanı geldiğinde çeng çalmayı öğrenmek istiyorum. Yarışmalarda Türk müziği eserlerinden de çalıp müziğimizi tanıtma konusunda küçük bir rol alabilmiş olmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Yaşının oldukça üzerinde bir repertuvarı ciddiyetle çalıştı"

Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu ise Ela Talay ile 4 yıldır çalıştıklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Ela'nın bizi çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda sevindirmesinin dışında, bence en önemli özelliği, gerçekten gönül vermişliği diye düşünüyorum. Bununla birlikte dikkatini ve disiplinini mutlaka zikretmek isterim. Ela, meraklı ve müzik içerisinde arp dışında güzel bir sese sahip olması sebebiyle şarkı da söylüyor. Farklı kaynaklardan besleniyor. Önüne çıkan imkanları biraz kendi takip edip, bir radyo programı, çocuk orkestrası ya da ulusal-uluslararası yarışma gibi, çeşitli platformlarda yer almak üzere, gerçekten ciddiyetini ortaya koyuyor. Kendi gelişimini takip eder duruma geldi Ela. Bu da yavaş yavaş bağımsız olarak öğrenmeye başlamasının kapısını açan bir durum."

Talay'ın başarı elde ettiği her iki yarışmaya da çok güzel ve profesyonel düzeyde bir repertuvarla katıldığının. altını çizen Pancaroğlu, "Çok güzel eserler seslendirdi. Yaşının oldukça üzerinde bir repertuvarı ciddiyetle çalışarak, yaz tatillerini de çok güzel değerlendirerek bizi birazcık da karanlık zamanlarda beklenmedik şekilde sevindirdi. Ben öğrencim olduğu için kendisine çok müteşekkirim. Destek aldığı bir ailesi de var. Güzel bir iş birliği içindeyiz. Umuyorum ülkemize hayırlı, güzel bir sanatçı yetiştiriyor oluyoruz." diye konuştu.

Talay, "Pedallı Arp 14 Yaş" kategorisinde birincilik aldığı "12. Dünya Açık Çevrim İçi Müzik Yarışması"nda, 11 ülkeden katılan 73 genç ile yarıştı.

Prof. Dr. Cihat Aşkın yönetiminde düzenlenen ve prestijli yarışmalar arasında kabul edilen CAKA Online Müzik Yarışması'nın telli çalgılar kategorisinde performans sergileyen Talay, kendi yaş grubunda "Altın Yıldız" unvanı alarak birinci oldu.

Bir sonraki hedefi Dünya Arp Kongresi seçmelerine katılmak olan Talay, Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil etmeyi ve sanatın iyilik gücünü tüm dünyaya yaymayı amaçlıyor.

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Türkiye, Arpist, Müzik, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 14 yaşındaki arpist Ela Talay, Türkiye'yi tüm dünyada temsil etmek istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 yaşındaki arpist Ela Talay, Türkiye'yi tüm dünyada temsil etmek istiyor - Son Dakika
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